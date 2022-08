"Uno sprovveduto" in scarpe da ginnastica sul Monte Rosa:è Nirmal Purja il re degli 8 mila

In scarpe da ginnastica, pantaloni quasi al ginocchio per una foto ricordo davanti alla Capanna Margherita, a 4.554 metri d'altezza sul Monte Rosa, il rifugio alpino più alto d’Italia. Per alcuni, "uno sprovveduto", "un merendero arrivato fin lì per fare aperitivo", uno dei tanti che negli ultimi anni si sono avventurati sui ghiacciai del Monte Rosa o comunque sulle alte vette in ciabatte o abbigliamento non adeguato.

Un'ondata di indignazione per poi scoprire che quell’uomo, dall’abbigliamento un po' leggero è una leggenda dell’alpinismo mondiale, che ha scalato in meno di sei mesi tutte le quattordici montagne che toccano e superano gli 8.000 metri di quota.

Il bersaglio dell’indignazione è Nirmal Purja, alpinista nepalese, conosciuto come il "re degli 8.000", uno sportivo da 2 milioni di followers su Instagram, l'unico ad aver effettuato la prima ascensione invernale del K2 insieme ad altri nove alpinisti nepalesi.

Molti utenti non l'hanno riconosciuto negli scatti comparsi sulla pagina facebook di Rifugi Monterosa immortalato in cima alla Punta Gnifetti (Vercelli), dove c'è la Capanna Margherita. E si sono scagliati contro quello "sprovveduto turista della domenica, che se ne deve stare a casa". O ancora "il solito turista giapponese appena sceso dalla funivia con quei pantaloni a pinocchietto di quando era ragazzino".

Decine di post di sdegno contro "Nimsdai", il nickname che il nepalese usa sui social, non sapendo invece che si tratta dell'alpinista esperto, fotografato semplicemente con abiti più comodi dopo aver raggiunto la cima del Monte Rosa, tra Piemonte e Valle d'Aosta. La foto è rimbalzata in diversi gruppi di alpinisti su Facebook: qualcuno ha provveduto a ricordare i rischi di percorrere il sentiero verso Capanna Margherita senza un'adeguata attrezzatura, altri hanno riconosciuto l'alpinista: "Siete fantastici, riuscite a fare i fenomeni con uno che i 4.000 li fa a colazione, scalzo e bendato", scrive Vittoria sulla pagina Facebook dei RifugiMonterosa, che qualche giorno fa ha pubblicato la carrellata di scatti con protagonista "mister 8.000”. Ma a nulla sono serviti i tag al profilo ufficiale di Instagram dell'alpinista nepalese, inserito dagli stessi gestori della pagina Facebook dei Rifugi Monterosa, accompagnati dalla scritta: "Un mito".