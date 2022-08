Us Open, avanti Sinner, Musetti e Fognini. Bronzetti e Cocciaretto eliminate

Accedono al secondo turno degli Us Open di tennis Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Fuori invece Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, eliminate.

Una vittoria sofferta al quinto set per l'italiano Jannik Sinner al primo turno del torneo in corso a New York. Sinner - numero 13 del ranking Atp - ha battuto il numero 93, Daniel Altmaier, con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in ben 3 ore e 35 minuti.