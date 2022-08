Us open. Berrettini avanti senza problemi. Vince anche Camila Giorgi, fuori Martina Trevisan

Nessun problema per Matteo Berrettini al primo turno degli Open degli Stati Uniti, ultima prova Slam del 2022. Il ventiseienne romano, primo azzurro a scendere in campo a New York, ha esordito con una netta vittoria sul qualificato cileno Nicolas Jarry (n. 123). 6-2, 6-3, 6-3 il punteggio in favore dell'italiano, numero 14 del mondo e testa di serie n. 13 del torneo. Con questo successo Berrettini centra il traguardo delle 40 vittorie a livello di slam. Al secondo turno affronterà il francese Hugo grenier (n. 119) che ha superato 3 set a 1 l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n. 86 del ranking).



Bene anche Camila Giorgi: la trentenne di Macerata, numero 67 della classifica mondiale, ha superato in rimonta l'ungherese Anna Bondar (55 del mondo) col punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Niente da fare invece per Martina Trevisan (numero 27 al mondo) sconfitta 7-5, 6-1 dalla russa Evgeniya Rodina.