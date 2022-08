Usa, il dipartimento di Stato presenta l'affidavit sulla perquisizione nella villa di Trump

Il dipartimento di stato Usa ha presentato entro la scadenza odierna l'affidavit con omissis (la dichiarazione scritta e giurata, o l’affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale, avente valore in giudizio come prova), alla base della perquisizione dell'Fbi nella villa di Trump a Mar-a-Lago, che ha portato al sequestro di numerosi documenti classificati. Era una richiesta del giudice, che ora valuterà se pubblicarlo, come chiedono l'ex presidente e i principali media in nome della trasparenza.

E secondo i media del Paese, la versione con omissis sarà svelata domani su ordine del giudice Bruce Reinhart. Il Dipartimento di Giustizia ha presentato le sue proposte di redazione del documento, spingendo il giudice ad accettare di pubblicarlo domani entro mezzogiorno.