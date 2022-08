Vaiolo delle scimmie, l'Oms: -21% di nuovi casi nell'ultima settimana

Secondo il rapporto il numero di casi confermati in laboratorio a livello globale è giunto a 41.664. A questi si aggiungono 192 casi 'probabili'. Sono 12, invece, i decessi. Il report conferma che nella gran parte dei casi l'infezione si è presentata con sintomi lievi, anche se, precisa, "il virus del vaiolo delle scimmie può causare malattie gravi in alcuni gruppi di popolazione come bambini piccoli, donne in gravidanza, persone immunosoppresse". Il sintomo più comune è stato la febbre presente nel 75,4% dei pazienti; seguono le lesioni che, nel 24% dei casi, sono localizzate nell'area genitale; il 18% dei pazienti ha ingrossamento dei linfonodi, il 13% fatigue e una percentuale analoga mal di testa. Presenti, ma con minore frequenza i casi di dolori muscolari, mal di gola o alla bocca, brividi, tosse. Il 98,2% dei casi sono maschi con un'età mediana di 36 anni. Sono però riportati anche 140 casi tra 0 e 17 anni, di cui 35 di età compresa tra 0 e 4 anni.

Da Oms Europa un web-tool per chi viaggia