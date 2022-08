Vaiolo delle scimmie, crescono i casi in Italia: quasi 700, in aumento di una trentina dal 16 agosto

Salgono a 689 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo evidenzia l'ultimo bollettino del ministero della Salute, segnalando un aumento di 27 casi dall'ultima rilevazione dello scorso 16 agosto. I casi collegati a viaggi all'estero sono 190. L'età media dei pazienti è di 37 anni: si tratta di 679 maschi e 10 femmine. Il maggior numero di casi si registra in Lombardia (297), Lazio (125) ed Emilia-Romagna (72). Non si registrano casi, invece, in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

Ma l'azienda produttrice del vaccino potrebbe non sostenere i ritmi produttivi

Prosegue, intanto, la campagna vaccinale, avviata all’inizio della scorsa settimana. Ma, come riportato da Bloomberg lo scorso 17 agosto, l’azienda farmaceutica Bavarian Nordic, unica al mondo a produrre il vaccino contro il vaiolo delle scimmie approvato dalle autorità competenti, ha dichiarato di non essere più sicura di avere risorse sufficienti per sostenere la domanda. La società danese sta valutando di esternalizzare parte della produzione, trasferendo la tecnologia a un produttore a contratto statunitense, per aumentare la produttività in misura sufficiente.