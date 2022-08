Vaiolo delle scimmie, Oms: i casi aumentano del 20% a settimana

Sono oltre 35mila i casi di vaiolo delle scimmie riportati all'Organizzazione mondiale della sanità da 92 Paesi, con 12 decessi. Circa 7.500 sono stati registrati la scorsa settimana, il 20% in più della settimana precedente, che a sua volta aveva segnato già un +20%. Questo il bollettino aggiornato, diffuso dal direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, nel corso della consueta conferenza stampa da Ginevra. Quasi tutti i casi, fa il punto Tedros, "sono stati segnalati in Europa e nelle Americhe e fra uomini che fanno sesso con uomini, evidenziando l'importanza per tutti i Paesi di mettere a punto e diffondere servizi e informazioni mirate a queste comunità, in grado di proteggerne la salute, i diritti umani e la dignità".

Oms: “Preoccupati per l'accesso iniquo ai vaccini come per il Covid”

"Rimaniamo preoccupati che l'accesso iniquo ai vaccini che abbiamo visto durante la pandemia di Covid-19, si ripeta" anche per il vaiolo delle scimmie e "che i più poveri continuino a essere lasciati indietro". Questo il grido d'allarme lanciato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus. L'Organizzazione mondiale della sanità, precisa Tedros, "è in stretto contatto con i produttori di vaccini e con i Paesi e le organizzazioni che sono disposti a condividere le dosi". “I vaccini possono svolgere un ruolo importante nel controllo dell'epidemia di ”monkeypox" e in molti Paesi c'è una forte domanda di vaccini da parte delle comunità colpite", sottolinea Tedros, ricordando però che "per il momento le forniture di vaccini e i dati sulla loro efficacia sono limitati, anche se stiamo iniziando a ricevere dati da alcuni Paesi".

A Parigi più difficile controllare la diffusione del virus

Il vaiolo delle scimmie in alcuni pazienti potrebbe non presentare sintomi evidenti e ciò potrebbe rendere più difficile contenere la diffusione del virus. Il timore circola nella comunità scientifica dall'inizio dell'epidemia, ora nuovi indizi arrivano da un'indagine condotta all'Hôpital Bichat-Claude Bernard di Parigi e pubblicata su “Annals of internal medicine”.

I medici francesi hanno sottoposto a test per il vaiolo delle scimmie i tamponi rettali di 200 persone che svolgevano regolarmente controlli per altre malattie infettive nella struttura sanitaria. Di queste, 13 sono risultate positive al vaiolo delle scimmie pur non avendo mai presentato alcun segno caratteristico della malattia. Due di essi, nei giorni successivi ai test, hanno avuto manifestazioni della malattia, ma i rimanenti 11 sono rimasti completamente asintomatici.

Non è la prima volta che emergono casi di persone asintomatiche positive al vaiolo delle scimmie: a fine giugno, per esempio, tre casi erano stati riportati da ricercatori di una clinica belga in uno studio su “The lancet”. A oggi non è chiara l'estensione del fenomeno. Inoltre "non è noto se la positività indichi una diffusione virale tale da portare alla trasmissione dell'infezione", spiegano i ricercatori. Se così fosse, sarebbe più difficile interrompere le catene di contagio: per esempio "la pratica della vaccinazione ad anello intorno a persone sintomatiche con infezione da vaiolo delle scimmie potrebbe non essere sufficiente per contenere la diffusione", scrivono.

Possibile trasmissione da uomo a cane, un primo caso sospetto in Francia

Il virus del vaiolo delle scimmie potrebbe essere trasmesso dall'uomo al cane: un primo caso sospetto è stato documentato a Parigi, dove un levriero di quattro anni ha manifestato le tipiche lesioni cutanee e mucose della malattia a 12 giorni di distanza dai suoi due padroni, con cui era solito condividere il letto. Dal confronto tra tamponi sembra che si tratti dello stesso genoma virale, ma la dinamica del contagio è ancora tutta da chiarire: nell'attesa di nuove indagini, si fa strada l'ipotesi di allontanare temporaneamente gli animali da compagnia dalle persone infette, come spiegano i ricercatori dell'università Sorbona nello studio pubblicato sulla rivista “The Lancet”.

Finora non è noto se cani e gatti domestici possano essere vettori del virus del vaiolo delle scimmie. Nei paesi in cui la malattia è endemica, è stato riscontrato che solo gli animali selvatici (roditori e primati) possono essere portatori del virus. Tuttavia, negli Stati Uniti è stata documentata la trasmissione del virus nei cani della prateria, mentre in Europa è stata registrata in alcuni primati in cattività che erano stati in contatto con animali infetti importati. Il contagio tra animali domestici, come cani e gatti, non è mai stata segnalato.