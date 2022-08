Venezia 79, ad Alessandro Borghi, Céline Sciamma e Tessa Thompson il FRED Award

Il Premio FRED, radio digitale multicanale dedicata a tutti coloro che amano il cinema indipendente e si muovono nel mondo dei festival di cinema, è uno speciale riconoscimento che viene conferito ad attori, registi e operatori del settore, che promuovono il cinema indi e lo scambio interculturale.

Quest'anno sarà consegnato a Céline Sciamma e Tessa Thompson oltre che ad Alessandro Borghi “attore di intensità non comune, che attraverso una serie di interpretazioni memorabili (il cantante Luigi Tenco, nel film biografico “Dalida”; Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle”; il co-protagonista in “Roma criminale” e “Suburra”, solo per citarne alcuni…) è diventato in poco tempo una certezza del cinema italiano e internazionale, con una straordinaria capacità di immedesimazione, una sorprendente attenzione per dettagli e sfumature, oltre che con la sua personale sensibilità", si legge nelle motivazioni. E poi ancora: “Alessandro Borghi riesce a suscitare nello spettatore forte empatia anche per figure scomode e difficili, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi”.

Il FRED Film Radio Award 2022 va a Céline Sciamma, sceneggiatrice e regista, per la “straordinaria sensibilità, capace di spaziare in forme espressive diverse, distinguendosi sempre per originalità ed eleganza. Le immagini e le storie raccontate da Céline Sciamma sorprendono e seducono lo spettatore, inducendolo a guardare con occhi nuovi se stesso, gli altri e le relazioni umane”.

Questo premio, spiegano gli organizzatori, vuol riconoscere chi, con il proprio impegno, vuol "accrescere la sensibilità collettiva rispetto a questioni importanti quali quelle dell’identità di genere, della parità dei diritti e dell’inclusione."



Infine, le motivazioni che portano a premiare Tessa Thompson: "artista originale, poliedrica e determinata, che spazia con disinvoltura tra generi e linguaggi diversi, ha sempre coraggiosamente manifestato il proprio impegno per il superamento di barriere, stereotipi e discriminazioni. Con questo riconoscimento FRED Film Radio intende non solo onorare una straordinaria carriera artistica ventennale ma anche celebrare un modello di coerenza e libertà”.



Federico Spoletti, fondatore di FRED Film Radio, ha specificato: “La nostra mission è promuovere e trasmettere l’esperienza unica e straordinaria della partecipazione ai festival del cinema e al tempo stesso diffondere la passione per il cinema indipendente, in lingue diverse fra differenti culture. Quest'anno siamo particolarmente felici di assegnare il FRED AWARD a Venezia a tre artisti straordinari, che ammiriamo per l'indiscutibile talento ma anche per il messaggio di libertà che danno, non solo attraverso le loro scelte artistiche. Alessandro Borghi, Céline Sciamma e Tessa Thompson non hanno paura di esporsi pubblicamente per esprimere le loro opinioni in maniera trasparente, contribuendo al superamento di discriminazioni e stereotipi, sostenendo parità di trattamento e inclusione”.

In passato il riconoscimento è stato assegnato, fra gli altri, a Joaquim Lafosse, Pablo Larrain, Willem Dafoe, Jasmine Trinca, Haifaa Al Mansour, Matt Dillon e Alba Rohrwacher.



FRED è la International Web Radio ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove realizza radio call ufficiali con le delegazioni di tutti i film presenti al Festival e programmi in varie lingue come “The Soup of The Day “, “Big Fred Tuesday”, “Accessibile Cinema” e “The Dream Syndicate” il podcast in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Anche a Venezia79 FRED (acronimo di Film Radio Entertainment & Dialogue) è media partner del Venice Production Bridge, delle Giornate degli Autori e della Settimana Internazionale della Critica.