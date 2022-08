Venezia: provano a disinnescare un ordigno bellico.Un morto e un ferito

Poco prima delle 17.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Trentin a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, per un'esplosione all'interno di un'abitazione. Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco arrivati da San Donà e Motta di Livenza. I pompieri sono entrati all'interno dell'abitazione portando all'esterno il ferito. Un altro uomo, a terra, è stato dichiarato morto dal medico del Suem. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. L'esplosione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. Non si conosce, al momento, l'identità delle vittime.

I vigili del fuoco hanno circoscritto l'abitazione in attesa degli artificieri dei carabinieri per la bonifica dell'abitazione per la presenza di altri ordigni.