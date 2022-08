Show del Napoli che dilaga a Verona 5-2

Il Napoli batte con un netto 5-2 il Verona nel posticipo della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Il Napoli fatica all'inizio, va in svanteggio ma poi schiaccia sull'acceleratore e vince largamente. Lo scontro con il Verona finisce quindi 5-2 per i partenopei che portano a casa 3 punti meritati grazie a una condotta di gara tutta all'attacco con grinta e determinazione.

I portieri dell' Hellas Verona scendono in campo con una maglia speciale ad inizio partita, “Con i colori come quella che mettevi tu” scrive sui social la società dedicando la partita allo scomparso portierone Cluadio Garella. A cui viene tributato un minuto di silenzio prima dell'incontro, grande la commozione sugli spalti.

Vantaggio meritato quello del Napoli nel primo tempo chiuso chiuso 1-2. I padroni di casa passano in vantaggio con Lasagna al 29' con l'unico corner conquistato dai gialloblu, ma poi i partenopei dominano pareggiando al 37' con un colpo di testa del nuovo acquisto Kvaratskhelia su assist di Lozano. In pieno recupero, al 48', il vantaggio del Napoli con Osimhen. Al 34' un palo ha salvato la porta di Montipo dopo un bel colpo di testa di Anguissa.

In avvio di ripresa, alla prima occasione pareggia il Verona con Henry di testa. Tiro imparabile per Meret. Nei festeggiamenti lo stesso Henry sbraccia e colpisce al volto Lasagna che sanguina e si fa medicare ma la partita riprende subito.

Al 55 il Napoli si riporta in vantaggio: a segnare il terzo gol per i partenopei è Zielinski servito davanti a Montipo da Kvaratskhelia. Gli azzurri dilagano mentre il Verona 'sparisce' dalla gara. Al 65esimo arriva quindi il quarto gol con Lobotka su azione personale. Parte dalle retrovie si presenta solo davanti a Montipo e lo supera con precisione con un piatto nell'angolo basso. E non finisce qui: al 79esimo è Politano a fare cinquina e all'83esimo Ousuna mette a segno il sesto sigillo ma il gol viene annullato per un fallo sul portiere.