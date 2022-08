In attesa di volare in Kazakistan, il Papa annuncia: "Se mi invitano andrò in Corea del Nord"

Il Papa ribadisce il suo desiderio di visitare la Corea del Nord. In un'intervista con KBS, Bergoglio ha detto che potrebbe recarsi nel Paese governato da Kim Jong-un se riceverà un invito. Francesco aveva più volte espresso l'intenzione di andare a Pyongyang, ma questa è la prima volta - sottolinea l'emittente sudcoreana che lo ha intervistato - che chiede indirettamente al Paese asiatico di estendere un invito formale.

L’intervista esclusiva all'emittente sudcoreana KBS, di 30 minuti, sarà diffusa domani. Francesco ha parlato di questioni di guerra e pace, sottolineando la sua maggiore preoccupazione per la produzione di armi. Secondo quanto riferisce l'emittente, il Papa avrebbe ribadito che i fondi di un anno per la produzione delle armi, se non utilizzati, possono risolvere il problema della fame in tutto il mondo. Il Pontefice ha anche invitato i sudcoreani, che hanno sofferto a causa della guerra, a lavorare per la pace.

Si torna a ragionare dei prossimi viaggi di papa Francesco a meno di tre settimane dalla sua partenza per il Kazakistan (il 14 settembre), per una breve visita finalizzata a partecipare al VII Incontro dei leader religiosi mondiali, durante il quale, come si è appreso negli scorsi giorni, non incontrerà il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, ipotesi che in un primo tempo era stata ventilata. Il viaggio a Nur-Sultan sarà il 38esimo per Bergoglio.