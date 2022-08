Vince 2-1 in rimonta la Lazio contro il Bologna. E la Fiorentina passa 3-2 al 95' sulla Cremonese

Lazio batte il Bologna 2-1 in recupero. Il match all'Olimpico, per la prima giornata di serie A.

In vantaggio il Bologna che chiude il primo tempo sull' 1-0 all'Olimpico contro la Lazio, con un gol di Arnautovic su rigore. I biancocelesti sono in dieci già dal 5' per l'espulsione del giovane portiere Maximiano, che ha preso la palla con le mani fuori area. Ristabilita la parità numerica al 48' con l'espulsione del difensore felsineo Soumaoro per doppia ammonizione.

Nella ripresa la rimonta biancoceleste con l'autogol di De Silvestri (68') e la rete di Immobile al 79'.