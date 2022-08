Vladimir Putin: "Gli ucraini sono carne da cannone per l'egemonia globale degli Stati Uniti"

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha accusato gli Stati Uniti d'America di volere prolungare le ostilità in Ucraina, e che ciò sarebbe parte di uno sforzo per mantenerne la propria egemonia globale. Parlando in collegamento a una conferenza sulla sicurezza internazionale a cui hanno partecipato ufficiali militari da Africa, Asia e America Latina, Putin ha affermato, come già in passato, di aver mandato le truppe in Ucraina perché Washington avrebbe inteso trasformarla in un “baluardo anti-russo”.

“Hanno bisogno di guerre per mantenere la loro egemonia”, ha accusato il presidente russo, “per questo hanno trasformato gli ucraini in carne da cannone. La situazione in Ucraina mostra che gli Usa stanno cercando di far durare di più la guerra, agiscono esattamente nella stessa maniera in cui tentano di alimentare i conflitti in Asia, Africa e America Latina”. Il discorso ha rappresentato un nuovo tentativo del capo del Cremlino di aumentare il proprio sostegno internazionale, a fronte delle sanzioni che hanno preso di mira l'economia e il governo del paese. Putin ha inoltre tracciato un parallelo tra il supporto statunitense a Kiev e la recente visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi, additando entrambi come tentativi di generare instabilità globale: “L'avventura americana a Taiwan non era solo il viaggio di un politico irresponsabile. Era parte di un piano deliberato e consapevole per creare caos nella regione e in tutto il mondo e una palese dimostrazione di mancanza di rispetto per la sovranità di un altro stato”. Putin ritiene che “le élite globali occidentali” vogliono “far ricadere la colpa dei loro fallimenti su Russia e Cina”, ma “non importa con quanta forza i beneficiari dell'attuale modello globalista cerchino di aggrapparvisi ad esso, è condannato, l'epoca del mondo unipolare sta arrivando al termine".

Parlando allo stesso uditorio, il ministro russo alla Difesa Sergei Shoigu ha detto che oltre a fornire armi a Kiev, gli occidentali stanno anche passando dettagliate informazioni di intelligence e mandato istruttori per aiutare le forze armate a utilizzare i sistemi d'arma: “Le agenzie occidentali non hanno solo fornito le coordinate degli obiettivi da attaccare, ma i loro specialisti hanno anche supervisionato l'inserimento di questi dati nei sistemi”. Ha inoltre negato che Mosca possa ricorrere a armi nucleari o chimiche: “Sono totali menzogne. Dal punto di vista militare, non c'è alcuna necessità di ricorrervi per raggiungere gli obiettivi stabiliti. L'arsenale nucleare serve solo come deterrente”. Ha anche assicurato che la Russia ha completato la dismissione delle proprie armi chimiche, in accordo ai trattati internazionali che le hanno proibite".