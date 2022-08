Wall Street galvanizza le borse

Borse europee tonificate dall’avvio in progresso di Wall Street (Dow Jones +0,79% e Nasdaq +1,22%). Milano si apprezza dello 0,65%, in linea con l’andamento degli altri listini del Vecchio Continente. In sensibile apprezzamento il titolo Tod’s dopo l’annuncio dell’Opa totalitaria di Della Valle per togliere l’azione dal listino. L’indicazione dei 40 euro offerti per ogni titolo ha portato a +20% la quotazione dello stesso. Sul mercato dei titoli di stato il rendimento del nostro decennale è al 2,98%. In aumento il prezzo del greggio (brent a 102 dollari il barile). Euro stabile contro dollaro intorno a quota 1 e 02.