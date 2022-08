Zaporizhzhia, ancora bombe a cento metri dalla centrale. L'Aiea: "Radioattività nella norma"

“L'Ucraina ha informato l'Aiea di nuovi bombardamenti negli ultimi giorni sul sito di Zaporizhzhia, spiegando tuttavia “che tutti i sistemi di sicurezza restano operativi e che la radioattività è nel quadro di normalità”. Lo scrive l'agenzia internazionale per l’energia atomica sul suo profilo Twitter. Sempre l’Aiea twitta che “ci sono stati bombardamenti nell'area di Zaporizhzia giovedì, venerdì e sabato, ma le informazioni sulla natura del danneggiamento sono incomplete. I bombardamenti hanno colpito i cosiddetti edifici speciali dell'impianto, situati a circa cento metri dagli edifici del reattore. Ci sono stati danni anche ad alcune condutture dell'acqua, ora riparate”.

“Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare”. Lo ha detto la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista, secondo quanto riporta Itartass. “Ovviamente” il terrorismo nucleare “può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora”, ha insistito. “Mosca spera che la visita degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare abbia finalmente luogo, nonostante l'influenza distruttiva di Kiev”, ha aggiunto Zakharova. E proprio a proposito della missione del personale Aiea, l'agenzia di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite sta negoziando in queste ore l'accesso all'impianto per una ispezione urgente “per aiutare a stabilizzare la situazione di sicurezza e protezione nucleare”. Ancora non è stato confermato il giorno in cui si terrà questa visita, si era ventilata l’ipotesi di domani, 29 agosto, ma non è arrivata la conferma. Il capo di Energoatom, Petro Kotin, ha detto al Guardian che l'ispezione dovrebbe comunque aver luogo prima della fine del mese, ma il ministro dell'energia ucraino, Lana Zerkal, ha detto a una stazione radio locale di non essere convinta che la Russia stia negoziando in buona fede.

La preoccupazione per una potenziale perdita di radiazioni nella centrale nucleare più grande d'Europa domina lo scenario del conflitto in corso in Ucraina. L'operatore energetico statale di Kiev, Energoatom, ha avvertito che ci sono “rischi di fuoriuscita di idrogeno e di sostanze radioattive” nell'impianto occupato dalla Russia. Tanto che le autorità hanno iniziato la distribuzione di compresse di iodio a chi vive vicino all'impianto per far fronte a una eventuale esposizione alle radiazioni. La Russia e l'Ucraina si sono scambiate nuove accuse reciproche sui bombardamenti nell'area. Le truppe di Mosca hanno “ripetutamente bombardato” il sito, ha affermato la compagnia nucleare statale ucraina. Il ministero della Difesa russo ha puntato il dito contro le truppe ucraine.