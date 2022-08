Zuppi da Rimini: "La Gloria di Dio è per tutti e non per qualche influencer impresario di se stesso"

“I cristiani debbono saper passare dalla porta stretta”: il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana parla così nell'omelia della messa celebrata al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. “Entriamo per questa porta quando condividiamo nella carità quello che abbiamo con chi non lo ha; quando liberiamo qualcuno dalla tortura della solitudine, quando rendiamo amato il soffio della vita accompagnandolo dal suo inizio fino alla sua fine, quando invitiamo a pranzo chi non può restituircelo” sottolinea il presidente della Cei, che poi prosegue: “La porta larga poi diventa, invece, terribilmente stretta, perché riduce tutto all'io. Il mondo e la Chiesa hanno bisogno della passione irriducibile e forte per l'umano, piena di Cristo e che riconosce in questo il desiderio di Dio”.

La Gloria di Dio e quella degli uomini

In un altro passaggio della sua omelia, il cardinale romano ha invitato a contemplare “la Gloria di Dio, così diversa da quella degli uomini, spesso penosa, artefatta, traditrice dell'umanità stessa per chi la esibisce e per chi la insegue”. L'arcivescovo di Bologna sottolinea: “La Gloria di Dio è quella più vera degli uomini e si rivela nella fragilità, non nella forza; è per tutti e non per qualche influencer impresario di se stesso; è per gli altri e per questo anche di chi la trasmette”.

Parole profonde e di grande complessità analitica, quelle pronunciate da Matteo Maria Zuppi al Meeting per l’Amicizia dei Popoli: “Sentiamo tanta gioia e sempre nuovo stupore per il popolo tratto dall'anonimato e dalla giungla della complessità. È l'incanto così umano che ci libera dal disincanto che si deposita silenziosamente nel cuore e finisce per farci accorgere di Dio e della bellezza dei suoi doni”.