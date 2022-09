Dopo 13 anni torna "Avatar". Il kolossal dei record è stato rimasterizzato. Attesa per il sequel

La storia dell'ex-marine Jake Sully che, in missione sul pianeta Pandora, si trova a voler proteggere il suo mondo magico, alla sua uscita nelle sale aveva appassionato il mondo e, tra pochi giorni tornerà a farlo in una nuova veste.

"Avatar" sarà infatti proiettato in 3 versioni (2D, 3D e 4k HDR) a partire dal 22 settembre e anticipa l'uscita dell'atteso sequel, prevista per il 14 dicembre.

La spettacolare pellicola vincitrice di tre premi Oscar rivoluzionò l'arte cinematografica grazie alla tecnologia 3D. “Il film è stato scritto per il grande schermo in 3D - ricorda il regista, James Cameron, nella presentazione alla stampa - e ora lo abbiamo rimasterizzato in 4K, in alta gamma dinamica e in alcune sezioni del film a 48 fotogrammi al secondo. È più bello di quanto non sia mai stato”. L'idea di riportare in sala il primo film nasce dal desiderio del regista di far vivere a una nuova generazione l'emozione di poter vedere Avatar al massimo del suo splendore. Cameron punta alle nuove generazioni di cinefili: "Chiunque abbia meno di 22 anni ed è diventato fan del film, lo ha scoperto fuori dai cinema ed averlo guardato così è come non averlo visto2.

Negli ultimi anni il cineasta canadese si è dedicato a tempo pieno alla realizzazione dei nuovi capitoli della saga, che saranno quattro ed il primo: “Avatar: La Via dell'Acqua” è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film.

Nel cast (tra molti protagonisti del primo capitolo e varie new entry) ci sono: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Edie Falco e Kate Winslet.

"E' stata una sorta di Odissea, girare e fare la motion capture sia per il secondo film, che ora è finalmente pronto, sia per il terzo e la prima parte del quarto. Come sapete questa è una saga che va a estendersi" aveva spiegato Cameron giorni fa alla D23 Expo (la convention organizzata dalla Disney per presentare tutti i nuovi progetti). “Ogni film trova il suo valore grazie alle persone che lo interpretano e tutti gli attori qui hanno il portato il cuore e l'anima nel realizzarlo”, aggiunge il cineasta sull'incontro con la stampa in streaming sulla re-release del primo Avatar.