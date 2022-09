Un'altra vittima in Iran: Hadis Najafi simbolo della protesta anti-velo

Quel gesto comune a tante ragazze occidentali, fatto ogni giorno, ma che in Iran si può pagare con la vita.

Secondo notizie diffuse sui social, la ragazza è stata raggiunta da sei colpi di proiettile che l'hanno raggiunto al petto, in viso e al collo. Quella "ragazza con la coda" era diventata simbolo delle proteste anti-velo, che minacciano il governo dell’ ayatollah Khamenei e della “polizia morale” . In un video, diventato virale, la si vedeva legarsi i capelli con un elastico, senza l'hijab, prima di affrontare la piazza perché si diceva contraria all'uso obbligatorio del velo e alle leggi discriminatorie dei diritti delle donne nella Repubblica islamica a maggioranza sciita.

Sempre dai social, in particolare quello dell'attivista Masih Alinejad, arrivano notizie di rappresaglie e centinaia di arresti preventivi da parte della polizia morale iraniana, oltre 700, tra loro ovviamente molte donne che sfidano con strenuo coraggio la repressione. Pugno duro richiesto dal presidente Raisi, con la polizia starebbe sparando ad altezza d'uomo. Le vittime finora sono una cinquantina, tra cui, secondo Amnesty international anche 4 bambini.

E non solo donne, ci sono anche molti uomini, e studenti, che reagiscono all'oppressione tagliandosi barba e capelli in segno di solidarietà alle loro compagne di piazza.

I Pasdaran, le Guardie della Rivoluzione (Irgc), stanno danno la caccia a un personaggio molto popolare, icona del calcio, schieratosi con le proteste in corso nel Paese. Ali Karimi, ex capitano della nazionale di calcio iraniana, ha utilizzato la sua base di sostenitori online (11,6 milioni di follower su Istagram) per sensibilizzare alla causa dei migliaia di manifestanti. “I nostri figli stanno morendo mentre i figli dei funzionari del regime lasciano l'Iran, ma chi resta rischia la morte”, scrive.