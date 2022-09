È la foto più nitida da decenni: Nettuno e i suoi anelli nel nuovo scatto del telescopio Webb

Ma il cambio di look di Nettuno, dovuto al fatto che il pianeta è stato ripreso nell'infrarosso invece che nello spettro della luce visibile, non è l'unico elemento di sorpresa: nell'immagine spiccano infatti i suoi anelli con una nitidezza che non si vedeva da oltre trent'anni, da quando cioè la sonda Voyager 2 vi passò accanto nel 1989.

La qualità dell'immagine è tale da mostrare anche le fioche bande di polvere che circondano il pianeta, così come una sottile linea luminosa intorno all'equatore (probabile spia della circolazione atmosferica che alimenta venti e turbolenze) e sette delle 14 lune in orbita (la più visibile è Tritone, che appare in alto a sinistra luminosa come una stella).