Lamorgese: “Mancata allerta? Si vedrà nell’inchiesta”. Poi va sul ponte dove è scomparsa Brunella

"Mancata 'manutenzione' del territorio e mancata allerta? Su questo non mi posso esprimere, si vedrà nell'inchiesta". Sono le parole della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, arrivata al centro coordinamento a Barbara, vicino ad Ancona, dove proseguono senza sosta le ricerche dei 2 dispersi: il piccolo Mattia di 8 anni e di Brunella, 56 anni. Presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Lamorgese si recherà poi a Ostra e Senigallia.

La ministra si è recata presso il ponte a Coste di Barbara dove era stata travolta Brunella e dove il sindaco le ha spiegato cosa è accaduto in quei momenti e l'Unità di comando locale dei Vigili del Fuoco hanno parlato di come si stanno svolgendo le ricerche. "Penso che in questo momento – ha detto - dobbiamo ringraziare i sindaci, avamposto nel territorio dello Stato, la protezione civile e coloro che hanno operato, le forze di polizia, per dare una mano nei soccorsi, per cercare di rendere meno gravoso sul territorio quello che è stato un evento imprevisto, eccezionale, alluvionale".

Una visita di vicinanza: "Lo Stato è presente"

Lamorgese ha sottolineato che è una visita per essere vicino a quanti hanno perso familiari alle persone ferite, sperando “che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l'esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all'importanza della prevenzione nella cura del territorio". "Lo Stato è presente. Anche la visita immediata del presidente Draghi è stato un segnale apprezzato da tutta la popolazione", ha sottolineato ricordando che i 5 milioni di euro stanziati dal governo per primi "interventi immediati", "sono solo l'inizio”. C'è da fare tanto come prevenzione – ha ribadito - un problema che va posto non solo quando capitano eventi di questo tipo.

La Regione Marche istituisce una commissione tecnica

Il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha annunciato su Facebook una Commissione tecnica "per svolgere un'indagine per verificare la regolarità delle appropriate procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle competenti strutture organizzative della Protezione civile regionali" per l'alluvione del 15 settembre.