70 anni dopo loro estinzione, Modi 'regala' 8 ghepardi all'India

Settanta anni dopo la loro estinzione nel Paese, sono tornati in India 8 ghepardi. I ghepardi, che sono gli animali terrestri più veloci del mondo, sono stati trasportati in aereo dalla Namibia nel tentativo di reinserirli nell'habitat del Paese. La loro reintroduzione nell'habitat naturale è stato un evento seguito in diretta dalle tv locali. I felini sono stati rilasciati nel Kuno National Park, una riserva nazionale a sud della capitale New Delhi, nel Madhya Pradesh, presente lo stesso premier Narendra Modi. Oggi il premier indiano compie gli anni e il governo ha presentato il progetto come "un regalo" di Modi "al popolo indiano e alla natura".



I ghepardi sono nell'elenco degli animali considerati minacciati. Si calcola che, al mondo, ce ne sia una popolazione compresa tra le 6.500 e 7.100 unità (secondo l'elenco degli animali minacciati dell'International Union for Conservation of Nature). Vivono in gran parte in Africa, mentre sono estinti in tutta l'Asia, tranne che in Iran. Stanno scomparendo sostanzialmente a causa del bracconaggio, della riduzione del loro habitat e della perdita di prede. In India gli ultimi tre ghepardi furono uccisi da un re locale nel 1947. Cinque anni dopo furono dichiarati estinti.