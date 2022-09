A Edimburgo il popolo omaggia la Regina. Re Carlo III al parlamento scozzese

Dopo una funzione semplice, ma solenne le porte della cattedrale di St Giles a Edimburgo si sono aperte al pubblico. Centinaia di persone, in fila da ore, aspettano il proprio turno per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. La bara, avvolta dal drappo reale e sulla quale è stata posata la corona di Scozia, è stata portata nel pomeriggio dal palazzo di Holyrood con una processione cui hanno partecipato il Re Carlo con i fratelli Anna, Andrea e Edoardo. La corona di Scozia era stata consegnata alla sovrana dopo l'incoronazione nel 1953. È forgiata con oro scozzese in cui sono incastonate 22 gemme preziose insieme con perle di Scozia.

AP La corona di Scozia sulla bara della regina Elisabetta II

Al passaggio del corteo, un uomo è stato arrestato per disturbo della quiete dopo aver urlato insulti rivolti al principe Andrea. In un video lo si sente gridare: “Vecchio malato” rivolto al terzogenito della Regina, recentemente coinvolto in uno scandalo sessuale, prima di essere portato via dalla polizia. Andrea ha sfilato dietro al feretro della madre, unico tra i figli di Elisabetta, in abiti civili e non in uniforme poiché ha perso i suoi titoli militari all'inizio di quest'anno, poco prima di risolvere una causa civile per aggressione sessuale negli Stati Uniti. Indosserà invece l'uniforme come segno speciale di rispetto per la regina alla veglia finale a Westminster Hall.

Re Carlo III è arrivato a Edimburgo, accompagnato dalla Regina consorte, dopo aver incontrato i 900 parlamentari, riuniti a Westminster a Londra per porgere le condoglianze per la morte di Elisabetta II e giurare fedeltà al nuovo sovrano. Al suo arrivo al palazzo di Holyrood, sede del parlamento locale scozzese, si è fermato con Camilla a stringere le mani di decine di persone giunte a porgere le condoglianze e ha camminato tra i fiori e gli omaggi lasciati dai sudditi per la sovrana.

A Holyroodhouse, dove era schierato un reparto del Royal Regiment of Scotland per gli onori militari di rito, Carlo III ha ricevuto le chiavi della città di Edimburgo: in quanto re del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, eredita la storica corona della Scozia oltre a quella dell'Inghilterra.

AP Re Carlo III riceve le chiavi della città di Edimburgo

Il feretro della Regina è stato quindi caricato sul carro funebre che ha sfilato scortato dal reparto d'onore del reggimento reale scozzese con le armi in spalla e la tradizionale divisa con il kilt e da poliziotti a cavallo in testa e in coda al corteo. Re Carlo come la sorella Anna e il fratello Edoardo hanno seguito il feretro in alta uniforme militare. Hanno assistito alla funzione la Regina consorte Camilla e, tra gli altri, la premier britannica, Liz Truss, giunta da Londra, e la first minister indipendentista del governo scozzese, Nicola Sturgeon.

Ap Re Carlo, Anna e Andrea

"Siamo qui riuniti per dare il saluto della Scozia alla nostra defunta monarca, celebrando una vita al servizio della nazione e del mondo. E il cui amore per la Scozia era leggendario", ha detto il reverendo Calum MacLeod , che ha celebrato il servizio religioso. Una funzione sobria che ha esaltato il legame della sovrana con la Scozia. A partire dai salmi scelti che sono tra quelli spesso cantati da Elisabetta II, e la sua famiglia a Crathie Kirk, la chiesa frequentata dai reali durante il soggiorno nella residenza scozzese di Balmoral. Oltre ai canti in gaelico, sono stati eseguiti due brani musicali del compositore scozzese moderno Sir James MacMillan, nominato cavaliere dalla regina nel 2015. È stato poi recitato il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, lo stesso del matrimonio di Elisabetta con il principe Filippo nel 1947.

Al termine della funzione Re Carlo e gli altri membri della famiglia reale hanno lasciato la cattedrale di St Giles a Edimburgo dove il feretro della sovrana resterà per 24 ore, dando così l'occasione agli scozzesi di rendere l'ultimo saluto a Sua Maestà, prima del trasferimento a Londra della bara.

Getty La fila davanti alla cattedrale di St Giles a Edimburgo

Il re è quindi tornato a Holyroodhouse dove ha incontrato la premier scozzese Nicola Sturgeon e il presidente del Parlamento scozzese Alison Johnstone, prima di ricevere le condoglianze dei parlamentari stessi.

AP Il re Carlo III con Nicola Sturgeon

"In un mondo in continua evoluzione e spesso turbolento, Sua Maestà è stata la nostra certezza, è stata l'ancora della nostra nazione", ha detto la First Minister scozzese Nicola Sturgeon presentando le condoglianze per la morte di Elisabetta II a re Carlo III a nome dell'assemblea legislativa di Edimburgo, che all'inizio della cerimonia aveva rispettato un minuto di silenzio. Sturgeon, rivolta a Carlo III, ha detto che la Scozia "è pronta a servire" il nuovo re.

Ap Carlo III parla al parlamento scozzese