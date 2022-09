A Parigi si apre il maxiprocesso per la strage di Nizza del 2016

Il maxi processo per l'attentato terroristico di Nizza, che il 14 luglio 2016 provocò la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 450, comincia oggi alle 13:30 a Parigi.

Sulla Promenade des Anglais di Nizza, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un franco-tunisino di 31 anni, seminò morte e terrore per quasi due minuti, lanciando il camion da lui guidato sulla folla riunita per i fuochi d'artificio e i concerti della festa nazionale. L'uomo, che fu ucciso nei minuti seguenti all'attentato dalla polizia, si gettò sulla gente - molte le famiglie presenti - procedendo a zig-zag per fare più vittime possibile e sparando all'impazzata dal finestrino. Nell'attentato morirono anche 6 italiani.

Il gesto fu rivendicato dall'IS ma si trattò - secondo le conclusioni dell'inchiesta - di una dichiarazione "opportunista", non essendo emersi chiari legami fra l'autista e il gruppo jihadista.

Sei uomini e una donna, tra i 27 e i 48, anni compariranno davanti alla Corte d'Assise speciale della capitale francese, mentre Brahim Tritrou sarà processato pur non essendo presente in aula. 865 persone si sono costituite parte civile. Imponente lo schieramento di avvocati: saranno 133 quelli che lavoreranno al processo, 14 dei quali in difesa degli imputati, tutte persone vicine a Lahouaiej-Bouhlel o presunti intermediari accusati di avergli fornito il camion e le armi.

Tre di loro, Ramzi Kevin Arefa, Chokri Chafroud e Mohamed Ghraieb, sono accusati di associazione per delinquere a scopo terroristico. Gli altri 5, Maksim Celaj, Endri Elezi, Artan Henaj, Brahim Tritou e Enkeledja Zace, devono rispondere di traffico di armi. L'unico a rischiare l'ergastolo a causa della potenziale recidiva è Arefa, che secondo gli inquirenti ha avuto il ruolo di intermediario tra l'autore dell'attentato e i coadiuvanti.

Nel box, gli accusati saranno 3, altri 4 compariranno in regime di libertà, l'ottavo, BrahimTritrou, è ricercato dopo aver violato la libertà vigilata ma l'avvocato sostiene che si trova in carcere in Tunisia.

Nell'aula bunker, quella che fu costruita nel palazzo di Giustizia in occasione del processo agli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, le udienze andranno avanti fino al 16 dicembre e avranno luogo dal martedì al venerdì, mattina e pomeriggio. Saranno trasmesse in diretta nel Palazzo dei Congressi di Nizza per chi non potrà recarsi nella capitale.

La strage di Nizza è il secondo attentato con più vittime in Francia, dopo quelli del 13 novembre a Parigi.