A San Gregorio Armeno realizzata la statuina da presepe di Elisabetta accanto al principe Filippo

Anche da Napoli arriva un omaggio alla Regina Elisabetta II, scomparsa ieri all'età di 96 anni e dopo 70 anni di regno.

Genny Di Virgilio, maestro presepiale, titolare dell'omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la "via dei presepi" nel cuore del centro antico di Napoli, ha realizzato una statuina che raffigura Elisabetta in vestito e cappello giallo, borsetta nella mano sinistra e bastone da passeggio in quella destra.

La statuina è stata collocata accanto a quella del Principe Filippo, suo consorte per 74 anni, morto ad aprile 2021 all'età di 99 anni. "E' un omaggio che ho voluto rendere alla Regina Elisabetta, una figura molto importante che per tanti anni ha caratterizzato il mondo. Le auguro un buon viaggio e che possa raggiungere presto il suo Principe Filippo scomparso poco tempo fa", ha commentato Di Virgilio.