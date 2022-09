L'addio alla Regina Elisabetta: i funerali ora per ora

L'inno nazionale concluderà il servizio funebre di Stato verso le 12 ora locale, dopo due minuti di silenzio in onore di Elisabetta che seguiranno l'esecuzione di "Last post", l'omaggio ai caduti.

È il più grande funerale che il Paese abbia vissuto dalla morte del primo ministro Winston Churchill nel 1965. Dopo la funzione religiosa, la bara di Elisabetta II percorrerà le strade di Londra in un corteo funebre che si concluderà al Wellington Arch, ad Hyde Park, da dove partirà per Windsor.

Le porte dell'Abbazia di Westminster si sono aperte alle 8 (le 9 in Italia) quando hanno iniziato a prendere posto le 2mila persone invitate, tre ore prima dell'inizio delle esequie alle 11:00 (le 12 in Italia).

Gli occhi del mondo puntati sull'Abbazia di Westminster, dove oltre 2000 persone sono riunite per i funerali di Elisabetta II. Tra queste centinaia tra teste coronate e capi di Stato e governo. Il Paese si è fermato con uffici e negozi chiusi, mentre almeno un milione di persone è atteso in una Londra blindata per assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi.

Ore 8.00, le porte dell'abbazia di Westminster si aprono per l'ingresso degli ospiti prima del funerale alle 11. Sono attesi capi di Stato da tutto il mondo, alti politici britannici ed ex primi ministri, membri di famiglie reali di tutta Europa, dal re Filippo e la regina Matilde del Belgio al re spagnolo Felipe e la regina Letizia.

Ore 10.44, la bara della regina viene trasportata dalla Westminster Hall all'abbazia di Westminster sulla State Gun Carriage della Royal Navy, trainata da 142 marinai. La carrozza è stata usata l'ultima volta nel 1979 per il funerale dello zio del principe Filippo, Lord Mountbatten, e in precedenza per il padre della regina, Giorgio VI, nel 1952. I membri della famiglia reale, tra cui re Carlo e i suoi figli, il principe William e il principe Harry, seguiranno il corteo, guidato dai flauti e dai tamburi dei reggimenti scozzese e irlandese, membri della Royal Air Force e dei Gurkha. Il percorso sarà delimitato dalla Royal Navy e dai Royal Marines e una guardia d'onore sarà in piazza del Parlamento, accompagnata da una banda dei Royal Marines.

Ore 11, inizia all'abbazia di Westminster il funerale di stato. Il servizio sarà condotto dal decano di Westminster David Hoyle, con l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby che terrà il sermone. La premier Liz Truss terrà una lettura.- Ore 11.55, verso la fine del funerale suonerà the Last Post, un breve campanello, seguito da due minuti di silenzio nazionale. L'inno nazionale e un suono di cornamusa concluderanno il servizio verso mezzogiorno.

Ore 12.15, la bara della regina sarà accompagnata in una processione a piedi dall'abbazia di Westminster a Wellington Arch, all'Hyde Park Corner di Londra. Ai lati del percorso ci sarà personale militare e della polizia, il Big Ben suonerà a intervalli di un minuto mentre il corteo si muove lentamente per le strade della capitale. Colpi verranno sparati ogni minuto da Hyde Park. Il corteo, guidato dalla Royal Canadian Mounted Police, sarà composto da sette gruppi, ciascuno con la propria banda. Saranno coinvolti anche membri delle forze armate del Regno Unito e del Commonwealth. La regina consorte Camilla, la principessa del Galles Kate, la duchessa di Sussex Meghan e la contessa di Wessex Sophie si uniranno al corteo in auto.

Ore 13 circa, una volta a Wellington Arch, la bara sarà trasferita su un nuovo carro funebre per il suo ultimo viaggio al Castello di Windsor, abitato ininterrottamente da 40 monarchi per quasi mille anni. La regina Elisabetta ne ha fatto la sua casa permanente durante la pandemia di coronavirus.

Ore 15, il carro funebre dovrebbe arrivare per un corteo a piedi lungo la Long Walk del Castello di Windsor, il viale di 5 km sarà contornato da membri delle forze armate. Re Carlo e i membri della famiglia reale dovrebbero in seguito unirsi al corteo nel Quadrilatero del Castello di Windsor. Le campane suoneranno ogni minuto e dal castello verranno sparati colpi di arma da fuoco.

Ore 16, la bara entrerà nella Cappella di San Giorgio, scelta dalla famiglia reale per matrimoni, battesimi e funerali. È qui che il duca e la duchessa di Sussex, il principe Harry e Meghan, si sono sposati e dove si sono tenuti i funerali del defunto marito della regina, il principe Filippo. Alla presenza di circa 800 ospiti, un servizio funebre sarà tenuto dal decano di Windsor David Conner, con la benedizione dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Il servizio includerà tradizioni che simboleggiano la fine del regno di Elisabetta. La corona dello Stato imperiale, il globo e lo scettro verranno tolti dalla sommità della bara. Alla fine dell'ultimo inno, re Carlo depositerà sulla bara la bandiera dei granatieri, i più anziani delle guardie a piedi, che svolgono compiti cerimoniali per il monarca. Il Lord Ciambellano, ex capo dell'MI5, il barone Andrew Parker, 'spezzerà' la sua bacchetta e la metterà sulla bara. Lo schiocco del bastone segnerà la fine del suo servizio alla sovrana come suo ufficiale più anziano nella casa reale. La regina verrà quindi calata nella cripta reale e il suonatore di cornamusa del sovrano suonerà, prima di una benedizione e del canto 'God Save the King'. L'esibizione del suonatore di cornamusa a Windsor era stato richiesto personalmente dalla regina.

Ore 16.45, il servizio di commiato volgerà al termine, re Carlo e i membri della famiglia reale lasceranno la cappella.

Ore 19.30, durante una cerimonia familiare privata, la regina sarà sepolta insieme al suo defunto marito, il duca di Edimburgo, nella cappella commemorativa di re Giorgio VI, situata all'interno della Cappella di San Giorgio. Sulla lastra di marmo sarà inciso 'Elisabetta II 1926-2022'.