Scambio di prigionieri in Afghanistan: i talebani rilasciano un cittadino Usa

Scambio di prigionieri tra il governo di Kabul e quello di Washington. I talebani hanno annunciato di aver rilasciato un ingegnere americano, Mark Frerichs, catturato due anni fa in Afghanistan e considerato l'ultimo prigioniero statunitense ancora nelle mani del gruppo islamista.

In cambio gli Stati Uniti hanno rimesso un libertà un alto esponente dei talebani, Bashir Noorzai, come ha spiegato il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi nel corso di una conferenza stampa.

Frerich è stato consegnato alle autorità americane all'aeroporto di Kabul in cambio di Noorzai, considerato vicino al fondatore dei talebani, il Mullah Omar. Lo riporta l'emittente afghana Tolo tv ricordando che Noorzai è stato in carcere per 17 anni con l'accusa di traffico di droga. Era stato arrestato nel 2005 a New York e condannato all'ergastolo.

Il capo della diplomazia talebana ha quindi approfittato dello scambio di prigionieri per affermare che ''la forza e la guerra non danno mai risultati", mentre ''il dialogo e i negoziati permettono di trovare una soluzione a ogni cosa".