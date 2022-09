Agguato mortale vicino a Viterbo, due arresti

Ieri mattina i Carabinieri hanno emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere per due uomini ritenuti responsabili dell’omicidio avvenuto il 7 agosto scorso nel Viterbese.

La vittima un uomo di 58 anni con precedenti. L’agguato, secondo quanto ricostruito dai militari grazie anche ad alcune perquisizioni, sarebbe avvenuto nelle campagne di Soriano nel Cimino. I due avrebbero sparato quattro colpi di pistola.

La vittima nel 2021 aveva patteggiato una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per estorsione e usura. Nel 2007, era stato arrestato per estorsione, furto, usura e ricettazione. Per l’accusa avrebbe fatto parte di una banda specializzata in furti di mezzi meccanici nei cantieri edili, che poi venivano rivenduti a imprenditori.