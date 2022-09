Aiea: "Stop ai combattimenti a Zaporizhzhia, va stabilita una zona di sicurezza"

L'agenzia delle Nazione Unite per l'energia atomica ha pubblicato oggi il rapporto conseguente all'ispezione della scorsa settimana all'impianto, in cui lavora personale ucraino sotto il controllo degli occupanti. L'Aiea ha sottolineato la necessità di stabilire una “zona di sicurezza” attorno all'impianto e di “fermare immediatamente i bombardamenti nell'area per evitare ulteriori danni all'impianto e alle strutture a esso connesso”. Non vengono indicate colpe per i danni rilevati alla struttura, di cui le parti si accusano a vicenda. Ma si rimarca che se proseguiranno i combattimenti il disastro è un rischio concreto. Tra le aree danneggiate ci sono un deposito di combustibile nucleare, un deposito di scorie radioattive e l'edificio che ospita il sistema di allarme.

Nel rapporto, l'Aiea ha rileva che l'impianto, in diverse occasioni, ha perso del tutto o in parte la sua alimentazioni esterna a causa di attività militari nell'area. La centrale generalmente fa affidamento sull'allaccio esterno per fare funzionare i sistemi di raffreddamento dei reattori e del combustibile esausto: una sua interruzione può condurre alla fusione del nocciolo. Gli ispettori scrivono che dovrebbe essere stabilita una linea di alimentazione di riserva a chiedono che "cessino tutte le attività militari che possano mettere a repentaglio il sistema di alimentazione stesso Si legge poi nel report che gli ispettori hanno trovato personale, veicoli e equipaggiamento militare russo in diversi punti della struttura, compresi diversi camion militari nelle due sale turbine e invocano “la rimozione dei veicoli dalle aree che possono interferire con i sistemi di sicurezza”.