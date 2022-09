Alessia Marcuzzi annuncia la separazione dal marito: "'La nostra famiglia continuerà a esistere"

"Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni".

Con queste poche parole, affidate all'agenzia di stampa Ansa in una nota congiunta, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi. Finisce così un matrimonio durato otto anni.

Nel comunicato, i due hanno fatto sapere che i rapporti tra l'uomo e i figli della conduttrice non si interromperanno, rimarcando così come, nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea, non verrà interrotto il rapporto di affetto che lega il produttore televisivo ai due figli della ex compagna.

Un'altra coppia dello spettacolo che scoppia. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si erano sposati a Londra nel 2014. Per la showgirl il primo matrimonio dopo due unioni importanti con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Nel tempo si sono rincorse le voci di crisi tra i due, fino a oggi sempre rientrate. Oggi la notizia della rottura.

Intanto la conduttrice, assente dalla tv da un po', è pronta a una nuova avventura televisiva che vede il suo ritorno in Rai dopo 25 anni. A novembre partirà, infatti, il programma “Boomerissima”, uno show generazionale con genitori e figli a confronto.