All'inizio dell'invasione Vladimir Putin rigettò un accordo di pace con l'Ucraina

Il capo negoziatore di Vladimir Putin in Ucraina, Dmitry Kozak, disse al presidente russo all'inizio dell'invasione di aver stretto un accordo preliminare con Kiev che avrebbe soddisfatto la richiesta russa che l'Ucraina non entrasse nella Nato. Putin tuttavia lo rigettò e andò avanti con la campagna militare. Lo riferisce oggi in esclusiva l'agenzia di stampa britannica Reuters, citando tre fonti vicine al Cremlino.

Putin aveva detto ripetutamente prima del 24 febbraio che la Nato e la sua struttura militare si stava pericolosamente avvicinando ai confini russi, accettando l'ingresso di membri dall'Europa orientale, e che l'alleanza si apprestava a portare anche l'Ucraina nella sua orbita. Affermò pubblicamente che ciò avrebbe rappresentato una minaccia esistenziale alla Russia, costringendola a reagire.

Quando arrivò sul suo tavolo la bozza di accordo di Kozak, secondo le fonti della Reuters, il presidente russo disse però che le concessioni negoziate dall'inviato non erano abbastanza, e di avere ampliato i suoi obiettivi includendo l'annessione di parte del territorio ucraino. Così l'accordo fu abbandonato.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito questa ricostruzione: “Non ha nessuna attinenza con la realtà. Non è accaduto niente del genere. È un'informazione del tutto scorretta”. Kozak non ha risposto alla richiesta di intervista dell'agenzia britannica. Il consigliere della presidenza ucriana Mykhailo Podolyak non ha confermato l'esistenza di questo accordo preliminare, limitandosi a dire che “oggi è chiaro che da parte russa non c'è mai stato interesse in un accordo di pace”.