Alluvione, si scava nel fango. Ancora senza esito ricerche dei 2 dispersi, tra cui il piccolo Mattia

Ieri è stato recuperato ed identificato il corpo di Michele Bomprezzi , 47 anni, fratello dell'ex sindaco di Arcevia . In mattinata era stata ripescata nel fiume Misa a Serradè Conti la sua auto. Sempre ieri il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Marco Ugo Filisetti si è recato in visita al liceo Perticari di Senigallia, la scuola frequentata da un'altra delle vittime: la 17enne Noemi Bartolucci .

Sono comunque ore di superlavoro per i vigili del fuoco in tutte le Marche, colpite ieri da un'ondata di maltempo, per altro prevista da un allerta meteo della Protezione civile regionale. Nel Maceratese sono crollati alcuni ponti e ci sono famiglie isolate nelle campagne.

Novecento interventi sono stati compiuti dai 350 vigili del fuoco al lavoro da tre giorni nelle aree devastate. In particolare 250 stanno operando nel territorio colpito della provincia di Ancona e 100 in quella di Pesaro Urbino: 600 e 300 rispettivamente gli interventi compiuti. Squadre impegnate con gli escavatori per la rimozione di fango e detriti, mentre prosegue l'intervento per rimuovere alberi abbattuti e con le pompe idrovore per le operazioni di prosciugamento.