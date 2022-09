Amalfi: una regista americana perde portafogli, due giovani lo trovano e lo restituiscono

Trovano un portafogli mentre sono in vacanza ad Amalfi e lo restituiscono alla regista sudafricana-americana Liesl Tommy che lo aveva perso. Lei dedica alla vicenda un post su Instagram e la sindaca del comune dove risiedono i due ragazzi valuta di consegnare loro un encomio.

Protagonisti del gesto di altruismo due giovani imprenditori di San Marzano sul Sarno, i 29enni Luigi Calabrese e Francesco Pignataro.

“Un grande esempio di senso civico da portare nelle scuole e non solo - ha detto la sindaca del comune del salernitano Carmela Zuottolo -. Si tratta di due ragazzi della nostra comunità, due imprenditori giovanissimi, che anche in vacanza hanno dimostrato di avere una sensibilità fuori dal comune. D'altronde, il messaggio che hanno ricevuto dalla regista Liesl Tommy è segno che questi due ragazzi, insieme ad altri amici, hanno commosso tutti con la loro umanità. Ecco perchè - ha aggiunto la sindaca- sto pensando di consegnare loro un encomio per quanto fatto. Hanno dato lustro alla nostra città”.

Intanto la regista, prima donna di colore ad essere nominata per il Tony Award per la migliore regia di un'opera teatrale, che ha firmato anche film (Respect) e serie tv come the ‘Walking dead’, dedica all'accaduto un post su Instagram. Pubblica una foto di gruppo con diversi ragazzi e li descrive come angeli. Ringrazia i carabinieri e poi aggiunge l'immancabile "Amalfi i love you. Italia for ever".