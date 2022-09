L'ex nuotatrice Davydova, segretaria del Comitato Olimpico di Mosca, lascia la Russia

Biglietto di sola andata per Anastasia Davydova che ha lasciato la Russia, non si sa se da sola o con la famiglia. La cinque volte medaglia olimpica e segretaria generale del Roc, il Comitato olimpico di Mosca, si è allontanata dal paese e non ha intenzione di tornare. Lo comunica l'agenzia Tass.

Davydova, ex nuotatrice sincro, è al vertice del comitato dal suo ritiro dall'attività agonistica, dopo i Giochi di Londra 2012. L'allenatore della squadra di nuoto sincronizzato, Tatiana Danchenko, ha confermato che la sua ex atleta non è più in Russia.