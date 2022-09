Ancora un morto sul lavoro a Roma. E' accaduto alle 15.15 di oggi in una villa in via del Buonricovero, alla Giustiniana. Un operaio di 61 anni è caduto da una impalcatura di 3 metri nel corso dei lavori di ristrutturazione della facciata di una villino ed è morto poco dopo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Flaminio.