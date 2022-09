Angelina Jolie sostiene le donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini

“To the women of Iran, we see you” ("Alle donne iraniane, noi vi vediamo"). Sul suo profilo Instagram Angelina Jolie si schiera affianco delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini: "Rispetto per le donne coraggiose, ribelli e senza paura dell'Iran".

"Le donne non hanno bisogno che la loro morale sia controllata, le loro menti rieducate o il loro corpo controllato. Hanno bisogno della libertà di vivere e respirare senza violenza o minacce", scrive l'attrice, taggando lo slogan "donna, vita, libertà" che riecheggia nelle piazze iraniane e il nome della 22enne di origini curde, morta il 16 settembre mentre era in custodia della polizia per la morale che l'aveva fermata perché portava il velo in modo 'inappropriato'.