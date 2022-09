Ansia e depressione in aumento: al via un progetto per l'accesso gratuito alle terapie psicologiche

Mille psicologi che offriranno gratuitamente le loro prestazioni a una platea iniziale di 10.000 cittadini italiani dai 16 anni in su, attraverso percorsi terapeutici per il trattamento dei disturbi, sempre più diffusi, di ansia e depressione.

È questo il cuore del progetto “Vivere Meglio” messo a punto da ENPAP (Ente di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), realizzato in collaborazione con SCUP (Servizi Clinici Universitari Psicologici) dell’Università di Padova, AIP (Associazione Italiana di Psicologia) e con le più prestigiose Università italiane.

Ispirato a esperienze già diffuse con successo in altri Paesi europei, in particolare nel Regno Unito, il progetto, presentato oggi a Roma, prende vita dalla constatazione dell’incremento dei casi di ansia e depressione causato dalla pandemia e dalle attuali incertezze che viviamo.

6 milioni di italiani soffrono di disturbi depressivo-ansiosi

Solo in Italia 6 milioni di persone soffrono di disturbi depressivi o ansiosi, circa il 10% della popolazione. Malesseri che impattano notevolmente sulla vita quotidiana e sul rendimento lavorativo. Tra i soggetti più a rischio ci sono i disoccupati, la fascia della popolazione con basso livello d’istruzione, i giovani e le donne, le più colpite.

“Molti di loro arrivano a diagnosticare e a trattare in ritardo i disturbi” -spiega il professor Paolo Michielin, Psicologo, psicoterapeuta SCUP e docente all’Università di Padova. “Secondo le stime, solo 3 persone su 10 tra quelle colpite da questo tipo di disturbi trovano una cura e la trovano dopo 8/10 anni dalla manifestazione del problema. Quasi sempre si tratta di una terapia esclusivamente farmacologica”. Gli altri 7 non riescono a curarsi, per diverse ragioni, non ultima quella del costo delle sedute. Questo è fallimentare non solo per i singoli individui, ma per la salute pubblica. La psicoterapia deve avere la priorità rispetto alle cure con i farmaci”.

Ed è qui che, a partire dal 1 ottobre, entra in gioco il progetto “Vivere Meglio”, volto a promuovere l’accesso gratuito alle terapie psicologiche e al trattamento di ansia e depressione grazie a una serie di servizi online e alla disponibilità di 1000 psicologi, in tutt’Italia, selezionati da ENPAP.

Come fare per accedere ai servizi gratuiti degli psicologi

Per accedere al servizio basterà accedere al sito viveremeglio.enpap.it ed effettuare, senza alcun costo, un test scientificamente validato e finalizzato a valutare se sono presenti le condizioni per intraprendere un percorso, gratuito, che andrà da 10 a un massimo di 14 incontri con psicologi e/o psicoterapeuti selezionati da ENPAP e formati all’utilizzo di protocolli, aggiornati ed efficienti, con un solido impianto scientifico. Sul sito viveremeglio.enpap.it si troverà anche una serie di opuscoli informativi di auto-aiuto, creati ad hoc sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, che forniranno consigli e indicazioni efficaci per gestire i segnali iniziali di disagio psicologico, come ci spiega in questo breve video il presidente Felice Damiano Torricelli.