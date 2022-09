Antitrust, lente su Intesa San Paolo: "Informazioni non chiare su mutui"

Secondo l’Autority, il gruppo bancario, nelle fasi di commercializzazione dei mutui, “non fornirebbe informazioni chiare in merito alla modalità di calcolo della durata del periodo di pre-ammortamento tecnico, ovvero il tempo che intercorre tra l’erogazione del mutuo e la prima mensilità del piano di rimborso, che costituisce un elemento di costo, talvolta anche ingente”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per una presunta pratica commerciale scorretta adottata nell’attività di commercializzazione dei mutui immobiliari per i consumatori, a tasso fisso e a tasso variabile .

Nella nota, l'Autorità scrive che “In particolare, risulterebbe che Intesa Sanpaolo - senza dare adeguate informazioni al consumatore nei vari documenti precontrattuali e nelle varie fasi, anche avanzate, che portano alla sottoscrizione dell’offerta di mutuo - applichi un periodo di pre-ammortamento tecnico caratterizzato da un arco temporale di durata variabile: l’istituto di credito non sembra fornire indicazioni chiare e adeguate in merito alla modalità di calcolo della durata di questa fase che, in sostanza, allunga il periodo di estinzione del mutuo, aumentandone quindi il costo.