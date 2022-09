Anziana trovata morta in casa, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio dopo la scoperta, ieri sera, del cadavere di una donna, 81 anni, in un'abitazione a Siena. A confermarlo il pm Nicola Marini all'uscita dalla casa dell'anziana, che abitava da sola. A dare l'allarme erano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa.

Per entrare sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita, trovando anche l'appartamento messo a soqquadro. In questi momenti sentiti in questura vicini e parenti dell'anziana. Le forze dell’ordine hanno setacciato la zona intorno all'edificio in cui abitava l'anziana donna