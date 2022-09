Arexpo: Grando nuovo presidente, De Biasio riconfermato nel ruolo di ad della società

L'assemblea degli azionisti di Arexpo ha formalizzato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Alla presidenza è stato designato Alberto Grando, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università Bocconi, mentre nel ruolo di amministratore delegato è stato confermato Igor De Biasio, che già svolge questo incarico dal 2019. Fanno parte del nuovo CdA anche Enrica Baccini, che è stata confermata in questo ruolo, Giovanna Della Posta e Massimiliano Tarantino che entrano per la prima volta nel CdA di Arexpo.

L'assemblea ha poi approvato anche la proposta di bilancio per il 2021 che prevede un utile ante imposte di 4,176 milioni di euro e un utile netto di 1,736 milioni, per la società si tratta del secondo esercizio consecutivo in utile.

"La nomina a presidente di Arexpo - spiega Grando - rappresenta una sfida importante che mi permette di mettere lamia esperienza al servizio di una società che rappresenta un patrimonio significativo per Milano, la Lombardia e per tutto il Paese. Mind già oggi è uno dei progetti più rilevanti in un settore decisivo come quello della ricerca e dell'innovazione e il nostro impegno sarà quello di proseguire nello sviluppo intrapreso mantenendo una stretta connessione con tutti i soggetti presenti sul territorio, dalle istituzioni alle imprese fino alle università e ai centri di ricerca".

"Desidero ringraziare tutti i soci - afferma De Biasio - che mi hanno confermato come amministratore delegato di Arexpo dopo tre anni importanti che hanno visto la Società chiudere in utile gli ultimi due esercizi e proseguire nella sua crescita con lo sviluppo del progetto Mind. Nei prossimi tre anni punteremo a consolidare Mind come eccellenza europea tra i distretti dell'innovazione, posizionandolo come la "Silicon Valley europea" per i settori industriali 'Life Science" e "Tech-Smart City"".