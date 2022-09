Armenia-Azerbaigian, continuano i combattimenti. Il premier armeno: morti 105 nostri soldati

Proseguono i combattimenti al confine tra l'Armenia e l'Azerbaigian, con accuse reciproche di bombardamenti sui rispettivi territori. Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha detto che le perdite della parte armena a seguito dei bombardamenti ammontano a 105 soldati uccisi. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. "Al momento, il bilancio aggiornato è di 105 vittime", ha detto Pashinyan nel suo discorso al parlamento armeno.

Il premier ha inoltre annunciato che l'Armenia ha invocato l'articolo 4 della carta dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto) e chiesto l'intervento dell'Organizzazione per "ripristinare l'integrità territoriale" del Paese. L'Armenia sostiene che l'Azerbaigian sia avanzato sul suo territorio, negli ultimi combattimenti esplosi al confine, due giorni fa. L'articolo 4 è la clausola che stabilisce la difesa reciproca dell'alleanza militare, guidata dalla Russia.

Il portavoce del ministero della Difesa armeno, Aram Torosyan, ha accusato l'esercito dell'Azerbaigian di aver colpito un convoglio delle forze di sicurezza russe "che stava svolgendo una missione umanitaria nell'area delle ostilità". Ma il ministero della Difesa azero smentisce: "L'informazione diffusa dalla parte armena secondo cui le unità armate dell'Azerbaigian avrebbero aperto il fuoco sulla struttura militare e sui veicoli delle forze armate russe situati nella regione di Gegharkunik è completamente falsa e non riflette la realtà", ha twittato il ministero.

Torosyan, parlando in conferenza stampa, ha detto che "l'intera frontiera da Sotk a Goris, dall'Est al Sud dell'Armenia, è sotto intenso fuoco di artiglieria e missili dalle 13:00", aggiungendo che, "vengono condotti attacchi anche contro insediamenti pacifici in Armenia. Sono utilizzati droni". "Unità delle forze armate azere tentano avanzamenti di posizione", ha concluso il portavoce, "vengono intraprese misure per dare al nemico una risposta proporzionata".

Circa 2.750 civili sono stati evacuati dalla zona di frontiera armena a causa dei bombardamenti azeri sulle regioni armene di Gegharkunik e Syunik. Lo ha affermato Kristina Grigoryan, commissario per i diritti umani di Yerevan, citata dall'agenzia russa Tass. La maggioranza sono donne, bambini e anziani.

Il ministero della Difesa azero ha smentito che le proprie truppe prendano di mira case e infrastrutture civili. "Queste voci sono una nuova azione di disinformazione e una provocazione armena", ha detto il ministero a un'altra agenzia russa, Interfax. Baku afferma invece che sono le forze armene a continuare i bombardamenti contro quelle azere nei distretti di Kalbajar, Lachin e Dashkesan con obici e mortai.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto da parte sua che "le tensioni continuano" al confine e ha annunciato che una delegazione del Csto, guidata da Mosca e di cui fa parte anche l'Armenia, visiterà la regione di frontiera.

Gli inviati, che saranno guidati dal segretario generale dell'organizzazione, Stanislav Zas, "presenteranno un rapporto ai leader degli Stati membri che sarà preso in considerazione", ha aggiunto Peskov. Del Csto fanno parte anche Kazakhstan, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan.