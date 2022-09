Artemis 1, oggi il secondo tentativo di lancio previsto per le 19:46 ora italiana

Manca una manciata di ore a Cape Canaveral al secondo tentativo del lancio di Artemis 1 dopo che il primo era stato interrotto il 29 agosto scorso per un problema al sistema di raffreddamento del carburante durante le operazioni di carico. Il secondo tentativo era in realtà previsto per ieri 2 settembre, ma le operazioni sono poi slittate ad oggi. Anche il meteo sembra più clemente e la previsioni danno condizioni propizie al 60%. La finestra favorevole è di circa due ore ed il lancio è attualmente previsto per le 19:46 ora italiana.

Alle 13, sempre del nostro fuso orario, sono iniziate le operazioni di carico del carburante, che viene trasferito a bordo del razzo solo poco prima del lancio per questioni di sicurezza. Operazioni che però si sono dovute interrompere per 30 minuti per riparare una perdita di idrogeno: per il momento il problema è stato risolto e non sembra dare problemi a temperatura ambiente. Poi è arrivato l’ok definitivo dal direttore di missione Charlie Blackwell-Thompson al caricamento del propellente.

Artemis 1 è il primo lancio del progetto Nasa che dovrebbe riportare l’uomo sulla luna entro il decennio. Questo tentativo è volto solo ad effettuare le operazioni di decollo, avvicinamento al nostro satellite e permanenza in orbita per un periodo di 40 giorni circa, dopo di che la navicella Orion dovrebbe compiere il viaggio di ritorno verso la terra e rientrare in atmosfera. Tutto ciò senza equipaggio.

La prima missione con equipaggio a bordo è prevista con il lancio di Artemis 2, programmata per il 2024, ma i tempi dipenderanno anche da come andrà la missione di Artemis 1, che dovrebbe portare gli astronauti in orbita lunare e riportarli sani e salvi sulla terra.

Gli astronauti dovrebbero poter tornare a toccare il suolo lunare con la missione Artemis 3, prevista per il 2025 e che prevede di essere la prima a portare una donna sulla superfice del nostro satellite.

Se oggi il lancio dovesse essere rimandato ancora la prossima finestra sarà tra il 5 ed il 6 settembre.