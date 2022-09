Artemis I: perdita di carburante durante il test di rifornimento del razzo

Durante il test di caricamento di idrogeno liquido nel lanciatore SLS (Space Launch System), che sarà utilizzato dalle missioni Artemis per raggiungere la Luna, si è verificata nuovamente una perdita di carburante.

I tecnici della Nasa hanno quindi deciso di sospendere il caricamento dell'idrogeno liquido. Poi, dopo aver riscaldato l'interfaccia di connessione del cavo carburante al razzo, come previsto dal piano messo a punto per risolvere il problema, il flusso di idrogeno nello stadio centrale è ripreso.

A prima vista, osserva la Nasa, il problema sembra analogo a quello che il 3 settembre scorso aveva costretto a rinviare il lancio.

Il test di oggi è fondamentale per il via libera al nuovo tentativo di lancio di Artemis 1, primo volo di test senza equipaggio verso l'orbita lunare, in programma il 27 settembre.

Cominciato con un ritardo di circa 30 minuti, in attesa che fosse completamente sgombrata l'area circostante la piattaforma 39B, dove si trova il lanciatore, il test dovrebbe concludersi intorno alle 21.00 italiane, ma se necessario potrà essere prolungato senza problemi. Non è stato infatti fissato un orario limite.