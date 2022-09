Assemblea Onu, l'accusa di Lavrov: "La russofobia dell'Occidente è grottesca e senza precedenti"

“Oggi si sta decidendo la questione del futuro ordine mondiale” scandisce il ministro degli Esteri russo, il ‘falco’ Sergei Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso al Palazzo di vetro di New York. Il titolare della diplomazia del Cremlino, non nuovo a toni infuocati e parole a dir poco minacciose, si lancia nella difesa della Russia per come ha condotto finora il conflitto in Ucraina, accusando piuttosto l’Occidente di essere ‘russofobico’: “La russofobia ufficiale in Occidente ha acquisito proporzioni grottesche e senza precedenti” dice infatti Lavrov, aggiungendo (sempre in riferimento ai Paesi che si sono schierati contro la guerra cominciata a febbraio): “Non esitano a dichiarare apertamente la loro intenzione, non solo di infliggere una sconfitta militare al nostro Paese, ma anche di smembrarlo e cancellarlo dalle carte geografiche”. Su questa china, il ministro degli Esteri russo, uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin, prosegue: “Invece del dialogo dobbiamo affrontare la disinformazione e le bugie dell'Occidente, che minano la fiducia nelle leggi internazionali e nelle istituzioni internazionali”.

Nel suo veemente attacco, il ministro degli Esteri di Mosca puntualizza: “L'Occidente, invece di un dialogo onesto e la ricerca di compromessi, punta su provocazioni grossolane e messe in scena”. Rincarando la dose, Lavrov denuncia che “contrariamente al buon senso più elementare, Washington e Bruxelles hanno esacerbato la crisi, dichiarando una guerra economica alla Russia. Il risultato è l'aumento dei prezzi del gas e dei generi alimentari in tutto il mondo” ha detto ancora l’alto funzionario russo, precisando che “a Washington c'è una dittatura e l'Europa è soggiogata”. Per questo, continua nel suo ragionamento Sergei Lavrov, “la diplomazia è sostituita da sanzioni illegali. Gli Usa e alleati non danno libertà a nessuno, non è democrazia”. Sui contestati referendum nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, la sua interpretazione dei fatti è che “l'Occidente ha fatto i capricci"; ma le consultazioni “sono una reazione all'appello del presidente Zelensky, perchè i russi lasciassero l'Ucraina”.

In merito a Taiwan, poi, Lavrov mette in guardia sul fatto che “gli Stati Uniti stanno giocando con il fuoco”. Ha infine chiesto che “India e Brasile siano candidati a essere membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.