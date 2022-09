Attacco "Charlie Hebdo": si apre il processo d'appello

A più di sette anni e mezzo dallo shock per gli attacchi alla redazione di Charlie Hebdo e al negozio Hyper Cacher, si apre a Parigi il processo d'appello a due presunti sostenitori degli autori degli attacchi jihadisti. Durante tre giorni di terrore, dal 7 al 9 gennaio 2015, i fratelli Said e Che'rif Kouachi e Amedy Coulibaly uccisero 17 persone, tra cui i vignettisti Cabu e Wolinski. Il loro viaggio omicida si concluse con la loro morte in un doppio assalto della polizia.

A due anni dal primo processo, due persone vicine ad Amedy Coulibaly vengono nuovamente processate davanti alla Corte d'Assise speciale, che dovrà valutare fino al 21 ottobre il grado di responsabilità di ciascuna nella preparazione degli attentati. Ali Riza Polat, un franco-turco di 37 anni che rischia le accuse più pesanti e l'ergastolo, ha segnato la prima "storica" udienza con i suoi sfoghi e le sue invettive. I giudici lo avevano condannato a trent'anni di reclusione per complicità nei crimini commessi da Kouachi e Coulibaly. Il secondo imputato, Amar Ramdani, ha ricevuto la pena di 20 anni per associazione criminale terroristica. I due uomini, che hanno negato con forza qualsiasi legame con gli attacchi, hanno fatto ricorso in appello, così come l'accusa.