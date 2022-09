Attentato del 1972. Steinmeier: "50 anni per il risarcimento alle vittime di Monaco, vergogna!"

È una "vergogna" che lo Stato tedesco abbia fatto passare 50 anni prima di raggiungere un accordo con le famiglie degli atleti israeliani massacrati ai Giochi olimpici di Monaco nel 1972 dai terroristi del gruppo palestinese Settembre Nero. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier a margine di un incontro con l'omologo israeliano, Isaac Herzog, in visita di Stato di 3 giorni in Germania in occasione della cerimonia per il 50esimo anniversario della strage, avvenuta all'interno del villaggio olimpico.

L'"accordo" prevede un risarcimento complessivo di 28 milioni di euro. Insieme al capo israeliano anche i famigliari degli undici atleti israeliani uccisi nell'attacco terroristico.

Il 5 settembre del 1972, un commando terroristico palestinese fece irruzione negli alloggi israeliani del villaggio olimpico di Monaco, uccise due atleti e ne prese altri nove in ostaggio. Tutti e nove e un poliziotto tedesco morirono durante un raid delle forze di sicurezza tedesche per tentare di liberarli.

I famigliari degli atleti uccisi hanno accusato per anni la Germania di non aver garantito la sicurezza del villaggio Olimpico, di aver respinto l'offerta di aiuto delle forze speciali israeliane e di aver fallito il tentativo di liberare i loro cari.

L'accordo annunciato il 31 agosto - salutato con un comunicato congiunto di Herzog e Steinmeier - prevede l'istituzione di una commissione tedesco-israeliana che esaminerà quanto successo e valuterà le offerte di risarcimento del governo tedesco, il land della Baviera e la città di Monaco. Il ministero dell'Interno ha confermato che sarà versata una somma di 28 milioni di euro, 22,5 milioni provenienti dalle casse del governo e 5 da quelle della Baviera e 500mila dalla città di Monaco. I beneficiari firmeranno una clausola di riservatezza, impegnandosi a non fare commenti sull'importo.