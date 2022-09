Aumentano i prezzi delle case. Record per quelle nuove: +12%

Aumentano i costi dei mutui ma non scendono quelli delle case, anzi aumentano secondo l'Istat. Cattive notizie dunque per chi compra, con in testa le città di Milano e Roma. Chissà se conta l'incertezza sui costi dell'energia, ma è un dato di fatto che a tirare i prezzi del mercato sono le abitazioni nuove, quelle con efficientamento energetico.

Ma veniamo ai dati. Nel secondo trimestre del 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, secondo le stime preliminari, aumenta del 2,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +4,5% nel primo trimestre 2022). Lo rileva l'Istat spiegando che l'aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni è attribuibile, in particolar modo, a quelli delle abitazioni nuove che crescono del 12,1% (in forte accelerazione rispetto al +5,0% del primo trimestre). Crescono anche i prezzi delle abitazioni esistenti (+3,8% dal +4,4% del primo trimestre).