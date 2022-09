Avvio in rialzo in Europa, gas sotto i 200 euro

Avvio in rialzo per le borse europee che proseguono la tendenza della settimana scorsa. Milano sale dello 0,70%, in linea con Francoforte, bene anche Parigi +0,45%. In Asia aperta solo la borsa di Tokyo che ha guadagnato oltre un punto percentuale, chiuse per festività le piazze cinesi. In discesa il prezzo del gas naturale che scende sotto i 200 euro, a 195 al mwh. Si allarga lo spread a 233 punti base il rendimento sale al 4,07%. In rialzo l'euro che si rafforza sopra quota 1,01 sul dollaro.