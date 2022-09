Avvio positivo a Wall Street, prosegue il rimbalzo in Europa

Avvio in rialzo anche per Wall Street, dopo i dati sull'occupazione. Ad agosto l'economia a stelle e strisce ha creato 315.000 posti di lavoro, meglio dei 300.000 attesi dal mercato. Il tasso di disoccupazione è però salito dal 3,5% di luglio al 3,7%, il piu' alto da febbraio. DJ e Nasdaq salgono dello 0,40%. Proseguono in rialzo le borse europee: Milano +1,7%, Parigi +1,25%, Francoforte guadagna oltre il 2% mentre continua a scendere il prezzo del gas ad Amsterdam, ora sotto i 220 euro mwh. Si attenua anche la tensione sui titoli di stato, con il rendimento sui Btp decennale al 3,85%.