Baghdad: razzi Katyusha vicino al Parlamento durante la prima riunione dalle dimissioni di Al-Sadr

Immagini che circolano sui social network mostrano del fumo che si solleva da un parcheggio vicino alla sede del Parlamento. La Zona verde, in cui si trova anche l'ambasciata Usa in Iraq, è frequente obiettivo di attacchi con razzi e droni per i quali Washington accusa gruppi di miliziani iracheni sostenuti dall'Iran.

Il lancio di razzi coincide con la prima sessione del Parlamento di Baghdad dopo le proteste di agosto seguite alle dimissioni del leader sciita Moqtada al-Sadr. I deputati hanno confermato la fiducia al presidente del Parlamento Mohammed al-Halbousi.