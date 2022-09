Bahamas: turista uccisa da uno squalo mentre faceva snorkeling

Una donna americana è stata uccisa da uno squalo mentre faceva snorkeling con la sua famiglia alle Bahamas durante un'escursione prevista dalla crociera a cui partecipava. La donna, 58 anni, originaria dello Stato americano della Pennsylvania, è stata attaccata nelle acque di Green Cay, vicino alla capitale delle Bahamas, Nassau.

"Gli operatori turistici insieme ai membri della famiglia hanno tentato di salvare la donna", ha dichiarato la polizia in una nota, "ma non sono riusciti e la donna ha riportato gravi ferite al lato sinistro del corpo".

Quando è stata portata a terra, i paramedici hanno riscontrato che non dava segni di vita. La famiglia, composta da cinque persone, era arrivata martedì alle Bahamas con una crociera di sette notti a bordo della nave Harmony of the Seas della Royal Caribbean International.